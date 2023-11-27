За останні півтора місяці армія РФ, ймовірно, мала один із найвищих показників втрат за всю війну – британська прозвідка

За останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Про це пише у своєму огляді Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

«Тяжкі втрати багато в чому були спричинені наступом Росії на донбаське місто Авдіївку», – повідомляє британська сторона.

Раніше періодом з найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року у розпал російського наступу на Бахмут, вказує Міноборони Британії, і додає, що тоді йшлося про в середньому 776 смертей на день.

«Хоча військова розвідка не може перевірити методологію, враховуючи загальну кількість убитих та поранених, цифри цілком правдоподібні», – йдеться в повідомленні.

Протягом листопада 2023 року втрати армії РФ, за даними українського Генштабу, становили в середньому 931 особу на день. Російська сторона однак дані про втрати своїх вояків не наводить.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.