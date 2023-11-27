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Втрати РФ у війні проти України перевищили 325 тисяч осіб – Генштаб ЗСУ

750 вояків за останню добу втратила армія РФ, кажуть українські військові
750 вояків за останню добу втратила армія РФ, кажуть українські військові

Росія за час повномасштабного вторгнення втратила близько 325 580 своїх військових, зокрема 750 – за останню добу – такі дані станом на ранок 27 листопада вказує Генеральний штаб Збройних сил України.

У повідомленні також згадані такі втрати РФ:

  • танків – 5520 (+7 одиниць за минулу добу)
  • бойових броньованих машин – 10 282 (+3)
  • артилерійських систем – 7875 (+1)
  • РСЗВ – 907
  • засоби ППО – 597
  • літаків – 323
  • вертольотів – 324
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 (+4)
  • крилаті ракети – 1565
  • кораблі/катери – 22
  • підводні човни – 1
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 299 (+11)
  • спеціальна техніка – 1113

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Втрати намагаються оцінити різні спостерігачі і ЗМІ, аналізуючи відкриті дані. Журналісти російської служби Бі-Бі-Сі й видання «Медіазона» разом із командою волонтерів станом на 17 листопада підтвердили загибель понад 37 тисяч російських солдатів на війні в Україні.

Журналісти наголошують, що ці цифри втрат – це «найбільш консервативна оцінка загиблих із числа мобілізованих, оскільки враховуються лише ті випадки, коли смерть була підтверджена публічно і коли можна встановити статус того, хто воював».

22 жовтня Міністерство оборони Британії оприлюднило дані про ймовірні втрати Росії у війні проти України.

«Цілком ймовірно, що Росія зазнала постійних втрат (убитих і поранених) від початку конфлікту від 150 000 до 190 000 осіб, а загальна цифра, включаючи тимчасово поранених (одужали і мають повернутися на поле бою), становить близько 240 000-290 000. Ці дані не включають ПВК «Вагнера» чи її батальйонів з колишніх в’язнів, які воювали в Бахмуті», – йшлося у повідомленні Міноборони Британії, яке посилається на дані своєї розвідки.

Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.

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