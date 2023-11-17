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Журналісти підтвердили загибель 37 052 російських військових в Україні

За два тижні, що минули від публікації минулого підрахунку, кількість підтверджених втрат збільшилася на 1272
За два тижні, що минули від публікації минулого підрахунку, кількість підтверджених втрат збільшилася на 1272

Журналістам-розслідувачам на основі відкритих даних вдалося підтвердити загибель 37 052 російських військових, які брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну. У підрахунку використовувалися некрологи, що публікуються місцевою владою і близькими вбитих, імена з нових могил на цвинтарях, новини регіональних ЗМІ.

Дослідження від початку повномасштабної війни ведуть редакції російського видання «Медіазона» і російської служби Бі-Бі-Сі. За два тижні, що минули від публікації минулого підрахунку, кількість підтверджених втрат збільшилася на 1272. Восени повідомлення про загибель російських військових приходять на 25-38 відсотків частіше, дослідники пов’язують це з важкими боями в районі Авдіївки під Донецьком, яку намагається захопити російська армія.

За два тижні стало відомо про загибель на фронті 14 старших офіцерів у званні від підполковника і вище, зазначають дослідники. Схожих втрат серед високопоставлених офіцерів Росія зазнавала лише минулого літа, зазначає «Медіазона». Редакція пов’язує це з появою в українських військових американських тактичних ракет ATACMS і спробами штурму українських позицій.

Загальна кількість загиблих російських військових, ймовірно, кратно вища. У Росії з лютого минулого року діє воєнна цензура, відомості про втрати влада РФ відносить до секретних і не звітує про них.

Україна також не дає інформації про свої втрати у війні.

Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Джерела у Білому домі США у серпні оцінювали кількість загиблих російських військових у 120 тисяч, писала The New York Times.

22 жовтня Міністерство оборони Британії оприлюднило дані про ймовірні втрати Росії у війні проти України. «Цілком ймовірно, що Росія зазнала постійних втрат (убитих і поранених) від початку конфлікту від 150 000 до 190 000 осіб, а загальна цифра, включаючи тимчасово поранених (одужали і мають повернутися на поле бою), становить близько 240 000-290 000. Ці дані не включають ПВК «Вагнера» чи її батальйонів з колишніх в’язнів, які воювали в Бахмуті», – йшлося у повідомленні Міноборони Британії, яке посилається на дані своєї розвідки.

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