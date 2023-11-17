Журналісти підтвердили загибель 37 052 російських військових в Україні

Журналістам-розслідувачам на основі відкритих даних вдалося підтвердити загибель 37 052 російських військових, які брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну. У підрахунку використовувалися некрологи, що публікуються місцевою владою і близькими вбитих, імена з нових могил на цвинтарях, новини регіональних ЗМІ.

Дослідження від початку повномасштабної війни ведуть редакції російського видання «Медіазона» і російської служби Бі-Бі-Сі. За два тижні, що минули від публікації минулого підрахунку, кількість підтверджених втрат збільшилася на 1272. Восени повідомлення про загибель російських військових приходять на 25-38 відсотків частіше, дослідники пов’язують це з важкими боями в районі Авдіївки під Донецьком, яку намагається захопити російська армія.

За два тижні стало відомо про загибель на фронті 14 старших офіцерів у званні від підполковника і вище, зазначають дослідники. Схожих втрат серед високопоставлених офіцерів Росія зазнавала лише минулого літа, зазначає «Медіазона». Редакція пов’язує це з появою в українських військових американських тактичних ракет ATACMS і спробами штурму українських позицій.

Загальна кількість загиблих російських військових, ймовірно, кратно вища. У Росії з лютого минулого року діє воєнна цензура, відомості про втрати влада РФ відносить до секретних і не звітує про них.

Україна також не дає інформації про свої втрати у війні.

Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Джерела у Білому домі США у серпні оцінювали кількість загиблих російських військових у 120 тисяч, писала The New York Times.

22 жовтня Міністерство оборони Британії оприлюднило дані про ймовірні втрати Росії у війні проти України. «Цілком ймовірно, що Росія зазнала постійних втрат (убитих і поранених) від початку конфлікту від 150 000 до 190 000 осіб, а загальна цифра, включаючи тимчасово поранених (одужали і мають повернутися на поле бою), становить близько 240 000-290 000. Ці дані не включають ПВК «Вагнера» чи її батальйонів з колишніх в’язнів, які воювали в Бахмуті», – йшлося у повідомленні Міноборони Британії, яке посилається на дані своєї розвідки.