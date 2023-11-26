У Чорному та Азовському морях немає російських кораблів – ВМС

Станом на 7:30 годину ранку неділі, 26 листопада, в Чорному та Азовському морях відсутні російські військові кораблі, йдеться в повідомленні Військово-морських сил Збройних сил України.

За даними українських військових, у Середземному морі перебуває один російський корабель, ракетоносіїв «Калібрів» на ньому немає.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, в окупованому Криму Росія тримає окремі тип ракет, але окрім високоточних, «вона може застосовувати й інші типи для обстрілів України з різних регіонів».

Раніше речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону заявив, що російський флот зазнав «серйозних збитків» – зокрема, було знищено 15 кораблів, 12 – пошкоджено.

За його словами, можливості сил РФ у Чорному морі останнім часом «значно зменшилися» завдяки роботі українських Сил оборони. Російські військові змушені «триматися якнайдалі й значно обмежені у своїх діях», додав речник ВМС.