ВМС: 5 кораблів РФ чергують у Чорному морі

У Чорному морі станом на ранок 22 листопада на чергуванні перебувають п’ять російських кораблів, повідомили Військово-морські сили ЗСУ. Як свідчать наведені дані, носіїв крилатих ракет «Калібр» серед них немає.

«В Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі – два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 8 ракет», – йдеться в повідомленні.

Минулого тижня речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону заявив, що російський флот зазнав «серйозних збитків» – зокрема, було знищено 15 кораблів, 12 – пошкоджено.

За його словами, можливості сил РФ у Чорному морі останнім часом «значно зменшилися» завдяки роботі українських Сил оборони. Російські військові змушені «триматися якнайдалі й значно обмежені у своїх діях», додав речник ВМС.