Попри сильний шторм, Росія вивела в Чорне море носій «Калібрів» – Сили оборони півдня

Попри сильний шторм, Росія вивела на бойове чергування в Чорне море носій «Калібрів», повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня.

«Попри сильний шторм, ворог вивів в Чорне море на бойове чергування фрегат «Адмірал Макаров». Його спорядження – до 8 ракет типу «Калібр», – йдеться у повідомленні.



Українські військові попереджають, що рівень ракетної загрози підвищено.

Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук 17 листопада в ефірі телемарафону заявив, що можливості сил РФ у Чорному морі останнім часом «значно зменшилися» завдяки роботі українських Сил оборони. Російські військові змушені «триматися якнайдалі та значно обмежені у своїх діях». За його словами, російський флот зазнав «серйозних збитків» – зокрема, було знищено 15 кораблів, 12 – пошкоджено.

У осінньо-зимовий період шторми та негода змушують ракетоносії РФ укриватися в пунктах базування, пояснювали раніше українські військові. Також спостерігається низька кількісна присутність у морі великих десантних кораблів.