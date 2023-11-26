Ігнат розповів подробиці нічної атаки дронами-камікадзе

Атака «шахедами» території Україні в ніч проти 26 листопада була «типовою» – російські військові запустили «невелику кількість» безпілотників із розподіленням на групи, повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Сьогодні (26 листопада – ред.) якраз була типова атака, нетипова була учора, і ми бачили, які були результати бойової роботи ППО: рекордна кількість ударних БПЛА була знищена. Сьогодні ворог вдався до звичної тактики – атака невеликою кількістю, розділення на групи, навіть 9 безпілотників, які були випущені з Приморсько-Ахтарська, теж по групах розділялися», – розповів Ігнат.

Він нагадав, що Сили оборони завжди відстежують рух російських безпілотників, та відзначив «ефективну роботу мобільних вогневих груп».

«Мобільні вогневі групи відпрацьовують дедалі краще, ми покладаємо великі надії на мобільні вогневі групи усіх Сил оборони зрозуміло чому – нам потрібно берегти наші зенітні керовані ракети», – зазначив Ігнат.

Російські війська завдали повітряної атаки по Україні в ніч проти 26 листопада. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили РФ атакували з південно-східного напрямку (з Приморсько-Ахтарська) дев’ятьма ударними безпілотниками типу Shahed. Завдяки успішній роботі сил ППО, вісім російських ударних дронів було збито.