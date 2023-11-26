У Росії вночі пролунали вибухи: влада каже про «масовану атаку дронів»

Вночі під Москвою пролунали вибухи, мер міста Сергій Собянін каже про нібито «масовану атаку» безпілотників, як летіли на столицю Росії.

«Сьогодні вночіь (26 листопада – ред.) зроблено спробу масової атаки безпілотників. На даний момент силами ППО збиті БПЛА в районі Наро-Фомінська та Одинцовському міському окрузі, що летіли на Москву», – зазначив Собянін.

Через атаку безпілотників у московських аеропортах оголошували план «Купол». О 5.15 стало відомо, що польоти були відновлені.

За словами мера Москви, ППО нібито «вдалося перехопити та знищити декілька БПЛА у Брянській, Тульській та Калузької областях. Постраждалих та серйозних руйнувань попередньо немає».

Він зазначив, що на місцях падіння уламків безпілотників працюють представники екстрених служб і додав, що нібито «робота з подальшого виявлення БПЛА триває».

У Міноборони РФ уточнили, що «сили ППО нібито знищили 11 дронів-камікадзе у чотирьох областях».

Згодом телеграм-канали повідомили, що безпілотник нібито «врізався у квартиру на 12 поверсі багатоповерхівки на вулиці Хворостухіна в Тулі».

За даними губернатора Тульської області Олексія Дюміна, над Тулою збили два безпілотники. Один із них і влучив у багатоповерхівку.

Місцева влада каже про одну постраждалу – в неї травма ноги. Усіх мешканців евакуювали з будівлі. Також про допомогу попросили діти, які живуть поверхом нижче – «у них переляк».

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

На другий рік російського повномасштабного вторгнення в Україну регіони Росії – і прикордонні, і значно віддалені від української території – регулярно зазнають обстрілів, є руйнування та жертви.

Регіональна влада переважно стверджує, що атаки ведуться з українського боку. Київ ці повідомлення не коментує.