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У Росії вночі пролунали вибухи: влада каже про «масовану атаку дронів»

Пошкоджена будівля внаслідок атаки безпілотника у столиці Росії. Москва, 24 липня 2023 року, ілюстративне фото
Пошкоджена будівля внаслідок атаки безпілотника у столиці Росії. Москва, 24 липня 2023 року, ілюстративне фото

Вночі під Москвою пролунали вибухи, мер міста Сергій Собянін каже про нібито «масовану атаку» безпілотників, як летіли на столицю Росії.

«Сьогодні вночіь (26 листопада – ред.) зроблено спробу масової атаки безпілотників. На даний момент силами ППО збиті БПЛА в районі Наро-Фомінська та Одинцовському міському окрузі, що летіли на Москву», – зазначив Собянін.

Через атаку безпілотників у московських аеропортах оголошували план «Купол». О 5.15 стало відомо, що польоти були відновлені.

За словами мера Москви, ППО нібито «вдалося перехопити та знищити декілька БПЛА у Брянській, Тульській та Калузької областях. Постраждалих та серйозних руйнувань попередньо немає».

Він зазначив, що на місцях падіння уламків безпілотників працюють представники екстрених служб і додав, що нібито «робота з подальшого виявлення БПЛА триває».

У Міноборони РФ уточнили, що «сили ППО нібито знищили 11 дронів-камікадзе у чотирьох областях».

Згодом телеграм-канали повідомили, що безпілотник нібито «врізався у квартиру на 12 поверсі багатоповерхівки на вулиці Хворостухіна в Тулі».

За даними губернатора Тульської області Олексія Дюміна, над Тулою збили два безпілотники. Один із них і влучив у багатоповерхівку.

Місцева влада каже про одну постраждалу – в неї травма ноги. Усіх мешканців евакуювали з будівлі. Також про допомогу попросили діти, які живуть поверхом нижче – «у них переляк».

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

На другий рік російського повномасштабного вторгнення в Україну регіони Росії – і прикордонні, і значно віддалені від української території – регулярно зазнають обстрілів, є руйнування та жертви.

Регіональна влада переважно стверджує, що атаки ведуться з українського боку. Київ ці повідомлення не коментує.

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