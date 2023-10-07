Мер Москви заявив про збиття українського безпілотника поблизу російської столиці

Уранці 7 жовтня над Московською областю знищили безпілотник, повідомили Міноборони Росії та мер Москви Сергій Собянін.

«В Істринському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву», – написав Собянін. У московських аеропортах знову були затримані чи скасовані десятки рейсів.

Міноборони Росії стверджує, що дрон запустила Україна. За попередніми даними, на місці падіння уламків руйнувань та постраждалих немає.

Уночі Міноборони Росії також повідомляло про знищення українського безпілотника неподалік узбережжя анексованого Криму.

На другий рік російського повномасштабного вторгнення в Україну регіони Росії – і прикордонні, і значно віддалені від української території – регулярно зазнають обстрілів, є руйнування та жертви.

Регіональна влада переважно стверджує, що атаки ведуться з українського боку. Київ ці повідомлення не коментує.