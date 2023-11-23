Розвідка Британії побачила сигнали про «реабілітацію деяких представників «Вагнера» у Росії

Розвідка Великої Британії заявила про свідчення того, що в Росії влада реабілітує деяких представників угруповання найманців «ПВК Вагнер» після невдалого заколоту групи в червні.

У розвідці звернули увагу на те, що 14 листопада обраній групі ветеранів «ПВК Вагнер» видали офіційні ветеранські документи, і це перший випадок, коли представники російської групи найманців були офіційно визнані ветеранами.

«Міністерство оборони Росії запровадило нову систему, яка дозволяє ветеранам «Вагнера» отримувати посвідчення ветерана і відповідні премії. Нещодавно «ПВК Вагнер» долучили до командної структури Національної гвардії Росії (Росгвардія). Це, швидше за все, сигналізує про реабілітацію деяких представників «Вагнера» російською адміністрацією», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому Міністерством оборони Великої Британії.

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У розвідці зауважили, що це сталося після тривалого періоду невизначеності щодо того, як адміністрація РФ ставитиметься до членів «Вагнера» після заколоту угруповання і невдалого «Маршу за справедливість» у червні 2023 року.

Угруповання, яке має назву «Приватна військова компанія Вагнер», було створене на початку 2010-х років. Воно діяло в Сирії, Африці, а з 2014 року – і в Україні, виконуючи функцію проксі-сили російської держави в тих конфліктах, де виявлятися прямою участю Москва не могла або не хотіла.

Наприкінці 2022-го і на початку 2023 року це угруповання відіграло одну з провідних ролей в боях довкола українського міста Бахмут, використовуючи, зокрема, загони, створені зі звільнених із колоній РФ в’язнів. Таке використання не було б можливим без санкції російської влади.

Після спроби заколоту, здійсненої в червні, засновник угруповання Євген Пригожин і інші ватажки «Вагнера» загинули в авіакатастрофі 23 серпня. Після смерті Пригожина про масову участь підконтрольних йому бойовиків у війні проти України не повідомляли.