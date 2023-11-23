«Важные истории»: депутат Держдуми РФ удочерив викрадену з України дівчинку

Лідер російської партії «Справедлива Росія-Патріоти-За правду» Сергій Миронов і його дружина удочерили викрадену з України дитину, пише російське видання «Важные истории». За його даними, 10-місячній дівчинці повністю змінили особисті дані, тепер вона має прізвище Миронова, а місцем її народження значиться Подольськ у Московській області.

Як з’ясували журналісти, наприкінці серпня 2022 року дружина Миронова Інна Варламова разом із першою заступницею депутата у Держдумі РФ Яною Лантратовою приїхали до окупованої Росією частини Херсонської області України.

У Херсоні вони відвідали, зокрема, обласну дитячу лікарню. Їх супроводжувала призначена російською владою голова місцевого будинку дитини Тетяна Завальська. Вони оглянули дітей з будинку дитини, які проходили лікування, і поїхали.

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Після цього Завальська почала вимагати виписати 10-місячну дівчинку і дворічного хлопчика.

На запитання завідувачки педіатричним відділенням лікарні, чому вона має виписувати хворих дітей (в одного з них був бронхіт), Завальська сказала, що «та жінка їх вибрала і повезе до Москви». Лікарі намагалися відстрочити виписку дітей, але Завальська наполягала на прискоренні процесу, йдеться у статті.

Офіційно дітей вивезли до Москви для «обстеження, визначення подальшої тактики лікування і проходження реабілітації».

Аналогічні дані наводило видання Hromadske у липні 2023 року.

Для усиновлення дитини в Росії слід звернутися із заявою до суду. Такі справи розглядають особливому порядку. У листопаді 2022 року така справа була розглянута у Подольському міському суді Московської області. Заінтересованою особою по ньому проходила Інна Варламова.

За твердженням журналістів, вони мають документи, які вказують на те, що у грудні 2022 року Сергій Миронов й Інна Варламова удочерили вивезену з Херсона дівчинку. На прохання усиновлювачів ім’я дитини і місце народження в офіційних документах змінили.

Знайоме із ситуацією джерело розповіло журналістам, що біологічна мати дівчинки позбавлена батьківських прав, а батько помер. При цьому вона має інших родичів в Україні. Доля вивезеного із Херсона дворічного хлопчика до кінця невідома. За даними «Важных историй», у вересні 2023 року він отримав свідоцтво про народження, з якого випливає, що дитина перебуває в Московській області.

Як зазначають журналісти, це перший підтверджений випадок усиновлення дітей, яких вивезли з окупованих територій України до Росії.

Юристка Марія Чащилова розповіла виданню, що усиновлення депортованих українських дітей у Росії є злочином з погляду міжнародного права.

«Це вважається геноцидом. У цих дітей нерідко є родичі або опікуни в Україні, які втратили з ними зв’язок, а у випадку вихованців дитячих будинків опікунами виступають посадові особи цих установ. За міжнародним правом, сторони конфлікту мають надавати родичам і опікунам відомості про зниклих і сприяти їх розшуку», – зазначила юрист.

Скасувати усиновлення депортованої дитини дуже складно, наголошують журналісти. Це можна зробити тільки через суд і з серйозних підстав: жорстоке поводження з дитиною, алкоголізм і наркоманія усиновлювачів або відсутність нормальних умов розвитку і виховання дитини.

Сергій Миронов повідомлення про ймовірне удочеріння української дитини не коментував. Уповноважена з прав дитини в Росії Марія Львова-Бєлова на запит видання на момент публікації матеріалу не відповіла. Раніше в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Ти як?» вона заявляла, що вивезених із непідконтрольних Києву територій дітей не всиновлюють, а віддають під опіку.

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Міжнародний кримінальний суд у березні цього року видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна й уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за звинуваченням у незаконному вивезенні українських дітей на територію Російської Федерації.

За офіційними даними української влади на 31 липня 2023 року, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували 19 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України.

Українські правозахисники наполягають, що дітей, силоміць переміщених із України, «сотні тисяч». Більшість вивезли з Маріуполя, Херсонської, Харківської та Київської областей. Для розміщення дітей з України влада Росії використала близько 100 установ. Дитячі будинки та інтернати в багатьох російських регіонах переповнені. З цієї причини депортованих дітей якнайшвидше прагнуть влаштувати в сімʼї. Вимоги органів опіки до потенційних усиновлювачів стали мʼякшими. Це пояснюється тим, що процедура визнання українських дітей такими, що «залишилися без піклування батьків», вкрай спрощена, а пошук дітей у Росії ускладнений для їхніх батьків та опікунів.

Депортація українських дітей до Росії – це воєнний злочин. За підозрою в скоєнні цього злочину Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Повернути в Україну, за даними влади, поки що вдалося близько 400 дітей.