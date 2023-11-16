У США оприлюднили розслідування про роль Лукашенка в незаконному переміщенні українських дітей до Білорусі

Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров’я (Yale HRL) 16 листопада опублікувала звіт «Співпраця Білорусі з Росією в систематичній депортації українських дітей», у якому задокументувала роль Олександра Лукашенка і представників його режиму в переміщення дітей з окупованих Росією територій України до Білорусі.

Звіт містить ключові висновки щодо кількості переміщених українських дітей, місць, маршрутів і програм переміщення, а також ключових фігур в ухваленні й реалізації рішення про депортацію.

HRL, посилаючись серед іншого на інформацію «Народного антикризового управління», встановила, що щонайменше 2442 українських дітей віком від 6 до 17 років, у тому числі діти з соціально незахищених груп, були переміщені з 17 міст України до щонайменше 13 закладів у Білорусі. При цьому 2050 українських дітей потрапили до білоруського табору «Дубрава». Як наголошує HRL, ці цифри можна підтвердити «з високою точністю». Загальна кількість нелегально переміщених українських дітей, ймовірно, перевищує цю кількість, зазначають дослідники.

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HRL встановила, що переміщення українських дітей безпосередньо координували Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін за «підтримки спецслужб Росії й Білорусі». Важливу роль у переміщенні українських дітей до Білорусі відіграли Олексій Талай і його фонд, Ольга Волкова і її організація «Дельфіни» та ВАТ «Білоруськалій», йдеться у повідомленні.

У звіті наголошується, що переміщення українських дітей в Білорусь і Росію і їхнє «перевиховання» є систематичним.

HRL встановила, що щонайменше дев’ять груп дітей з України у восьми із 13 закладів піддавалися «перевихованню», під час якого їм пропагували культурні, історичні, соціальні, патріотичні й інші ідеї, які «відповідають політичним інтересам» режимів у Білорусі й Росії. Щонайменше шість груп дітей з України пройшли військову підготовку в Білорусі, в тому числі на базах внутрішньої безпеки Білорусі.

У процесі «перевиховання» брали участь російські й білоруські офіційні особи й організації, зокрема провладні громадські організації, ультранаціоналістичні екстремістські групи, державні промислові компанії, місцеві організації в Білорусі й провладні політики, йдеться у звіті.

14 лютого 2023 року Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров’я опублікувала звіт про російську програму «перевиховання» й усиновлення українських дітей, в якому фокус відповідальності за організацію такої програми спрямовувався на адресу Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Після публікації цього звіту 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт цих осіб.

Нова публікація HRL доповнює лютневий звіт, висвітлюючи роль Лукашенка і представників його режиму в примусовому переселенні до Білорусі й «перевихованні» дітей з окупованих Росією територій України.

Олександр Лукашенко в серпні цього року заявив, що Білорусь продовжить привозити «на оздоровлення» дітей із окупованої Росією території України.

У вересні Європарламент запропонував Міжнародному кримінальному суду видати ордер на арешт Лукашенка через викрадення дітей з України.