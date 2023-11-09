Львова-Бєлова каже, що в РФ українські діти перебувають «під опікою і піклуванням», усиновлення заперечує

Уповноважена президента РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова в інтерв’ю по телефону проєкту Радіо Свобода «Ти як?» заявила, що в Росії «під опікою і піклуванням» перебувають 380 українських дітей.

«Але в разі віднайдення родичів, людей, які є близькими для неї, цей процес дозволяє оперативно передавати цю дитину у свою кровну сім’ю. Тож під опікою і піклуванням у нас 380 дітей в 15-ти регіонах Росії», – заявила вона.



При цьому Львова-Бєлова стверджує, що російські сім’ї не всиновлюють депортованих з України дітей.



«У нас усиновлення жодного немає. У нас є опіка і піклування (опека и попечительство – ред.). Це – різні форми. Вони принципово відрізняються одна від одної», – додала дитяча омбудсменка РФ.

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Відповідно до звіту ОБСЄ, інформація щодо усиновлення є неправдивою. Джерела організації в Росії зазначають, що самі росіяни «активно зацікавлені» у влаштуванні дітей з України у сім’ї. За даними організації, російські сім’ї, які хочуть взяти під опіку дитину з України, мають проходити спеціальні патріотичні курси. Для них також існують «фінансові стимули» коштом місцевих і регіональних бюджетів. Пріоритетнішим варіантом вважається всиновлення дитини, яка опинилася в Росії без опіки рідних. Таким дітям можуть змінювати імена, прізвища, а також дати і місця народження дитини – це значно ускладнює їхній пошук для повернення додому.

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В ОБСЄ зазначають, що у деяких регіонах прийомним батькам виплачують 300 тисяч рублів одноразової допомоги. Важливо зауважити також, що в травні 22-го року Москва спростила отримання українцями російського громадянства, бажання дітей, як твердять в ОБСЄ, під час цього процесу не завжди враховується. Редакція Радіо Свобода не володіє інформацією про те, з яких причин Львова-Бєлова заявила, що українських дітей не всиновлюють.