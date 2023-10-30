Уповноважена президента з прав дитини каже, що влада РФ користується методичкою щодо вивезених з України дітей

Влада РФ у поводженні з незаконно вивезеними із окупованих територій українськими дітьми застосовує спеціальну методичку, у якій прописані методи впливу і тиску на них. Про це, як передає «Суспільне», заявила 30 жовтня уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук під час круглого столу щодо депортованих до РФ українців.

«Всі діти, яких нам зараз вдалося повернути, всі говорять про те, що їм розповідали про їхні сім’ї. У всіх був однаковий термін — рівно через чотири тижні починалися розмови про те, що батьки вас покинули, ви не повернетесь додому. Це була методичка, там прописано все, терміни, що треба обов’язково з дитиною наодинці говорити, що треба кожні два місяці їх розділяти, щоб у них не було відчуття єдності, щоб вони не гуртувалися. Це наймасовіший сценарій викрадення дітей на сьогодні», – сказала Герасимчук.

За її словами, російські сили на окупованих територіях проводять «відбір дітей», влаштовують примусовий медогляд і приписують фальшивий діагноз.

«У здорової дитини раптом з’являється діагноз, який потребує лікування або реабілітації на території РФ. Тому ми бачимо, що так, однозначно, вони готують українських дітей в російську армію», – сказала Герасимчук.

Вона додала, що діти проходять таку ж фільтраційну процедуру, як і дорослі. Їх так само під час перевірки змушують роздягатися, віддавати особисті речі, телефони.

Українська влада неодноразово заявляла про примусове вивезення РФ дітей з тимчасово окупованих територій України. Українська сторона заявляє, що Росія незаконно депортувала приблизно 20 тисяч українських дітей. Однак, за словами президента Володимира Зеленського, насправді ці цифри набагато більші.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової. За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії. У РФ після ордеру на арешт Путіна і Львової-Бєлової заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови».