Розвідка Британії заявила про «гостру дилему» командирів на тлі втрат РФ від дальніх ударів ЗСУ

Російські війська в Україні продовжують зазнавати масових втрат від українських дальніх високоточних ударів далеко за лінією фронту, і російські командири стикаються з «гострою дилемою» у зв’язку з цим, заявила розвідка Великої Британії.

«Солдати на місцях, як правило, добре обізнані про радіус дії систем озброєння супротивника. Однак, зіткнувшись із реальністю дуже тривалого бойового розгортання, командири стикаються з гострою дилемою. Вони повинні збалансувати найкращу практику утримання військ розосередженими і менш вразливими до ударів, і повсякденну вимогу збирати підрозділи разом для здійснення управління і підтримки морального духу», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 24 листопада Міністерство оборони Великої Британії.

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У розвідці нагадали, що 10 листопада 2023 року, ймовірно, понад 70 російських військових загинули під час удару по колоні вантажівок за 23 кілометри від лінії фронту в селі Гладківка Херсонської області. Згодом, 19 листопада 2023 року, удар по російських військових, які були присутні на церемонії нагородження чи концерті в Кумачовому, за 60 кілометрів всередині контрольованої Росією території, ймовірно, спричинив десятки втрат.

Україна також постраждала від подібних інцидентів, кажуть у розвідці: 3 листопада 2023 року під час церемонії нагородження внаслідок удару російською балістичною ракетою загинули 19 військовослужбовців 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади.

22 листопада Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що Сили оборони України завдали удару по скупченню російських військових 810-ї бригади морської піхоти, які зібралися для святкування «так званого Дня російського артилериста» 19 листопада в окупованому селі Кумачово в Старобешівському районі Донецької області.

Російські державні медіа повідомили, що внаслідок обстрілу загинула, зокрема, 40-річна акторка і режисерка Поліна Меньших із Москви, яка приїхала виступити для військових.

Російські державні агенції не вказували, що під час удару загинули також понад 20 військових РФ, про це писало видання «Новая газета. Европа», посилаючись на дані українських військових і російського військового експерта, ім’я якого в матеріалі не згадувалося.