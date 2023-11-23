На одного бійця ЗСУ – п'ять загарбників: Росія почала третю хвилю штурмів Авдіївки

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив вранці 23 листопада у своєму телеграмі, що армія Росії розпочала третю хвилю штурмів Авдіївки.

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За його словами, втрати загарбників на Авдіївському напрямку у живій силі та техніці зросли. За останню добу – понад 700 солдатів та 51 одиниця бронетехніки, серед яких 8 танків.

«Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку», – зазначив командувач.

Загалом за даними Генштабу на ранок 23 листопада, Сили оборони відбили 30 атак Росії навколо міста за добу – це майже половина кількості штурмів агресора у всіх напрямках.

Проєкт DeepState з посиланням на учасника боїв під Степовим на північ від міста повідомив, що Росія має там значну перевагу у живій силі: на одного бійця ЗСУ припадає 5 загарбників.

За даними аналітиків, крім Степового і Авдіївського коксохіму на півночі, армія Росії атакує і на південному сході від міста – у районі «промки» та садового товариства «Виноградники».

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На останній ділянці Росія має просування. Атакують росіяни і у Досвідченого та Водяного на південний захід від Авдіївки – але без успіху.

Головні питання випуску:

Як армії Росії вдається так швидко відновлювати втрати – і йти на нові штурми Авдіївки?

Як довго Росія зможе атакувати та зазнавати таких втрат?

І чи вдалося військам Росії таки просунутися на цій ділянці?