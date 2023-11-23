На одного бійця ЗСУ – п'ять загарбників: Росія почала третю хвилю штурмів Авдіївки

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив вранці 23 листопада у своєму телеграмі, що армія Росії розпочала третю хвилю штурмів Авдіївки.
За його словами, втрати загарбників на Авдіївському напрямку у живій силі та техніці зросли. За останню добу – понад 700 солдатів та 51 одиниця бронетехніки, серед яких 8 танків.
«Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку», – зазначив командувач.
Загалом за даними Генштабу на ранок 23 листопада, Сили оборони відбили 30 атак Росії навколо міста за добу – це майже половина кількості штурмів агресора у всіх напрямках.
Проєкт DeepState з посиланням на учасника боїв під Степовим на північ від міста повідомив, що Росія має там значну перевагу у живій силі: на одного бійця ЗСУ припадає 5 загарбників.
За даними аналітиків, крім Степового і Авдіївського коксохіму на півночі, армія Росії атакує і на південному сході від міста – у районі «промки» та садового товариства «Виноградники».
На останній ділянці Росія має просування. Атакують росіяни і у Досвідченого та Водяного на південний захід від Авдіївки – але без успіху.
Головні питання випуску:
Як армії Росії вдається так швидко відновлювати втрати – і йти на нові штурми Авдіївки?
Як довго Росія зможе атакувати та зазнавати таких втрат?
І чи вдалося військам Росії таки просунутися на цій ділянці?