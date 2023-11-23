Генштаб: на фронті за добу було 74 бойові зіткнення

Протягом минулої доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнення, повідомив у ранковому зведенні 23 листопада Генеральний штаб Збройних сил України.

«Загалом ворог завдав три ракетних і 43 авіаційний удари, здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку російські війська вели штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше від Петропавлівки й Іванівки Харківської області, де українські сили відбили 12 атак.

На Лиманському і Бахмутському напрямках загарбники наступальних (штурмових) дій не вели, йдеться в повідомленні.

«У свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі й техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки й Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 30 атак», – йдеться у зведенні.

На Мар’їнському напрямку, за даними Генштабу, українські військові відбили 18 атак російських сил у районах Мар’їнки й Новомихайлівки Донецької області, на Шахтарському напрямку загарбники вели «безуспішні штурмові дії» біля Старомайорського Донецької області, а на Запорізькому напрямку «противник чотири рази безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного».

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«Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку… У зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника», – заявили у Генштабі.

Напередодні в ефірі Радіо Свобода речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що російські сили на Таврійському напрямку на 30 відсотків збільшили кількість штурмів за попередню добу.

Президент України Володимир Зеленський 22 листопада заявив про «складну погоду і оборону» на Лиманському, Бахмутському, Донецькому й Авдіївському напрямках.

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