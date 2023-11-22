Бахмут: Росія боїться оточення, нав'язує ЗСУ зустрічний бій

У ніч проти 22 листопада проєкт DeepState повідомив, що армія Росії відновила раніше втрачені позиції в районі Андріївки – це на південний захід від Бахмуту, південніше нещодавно звільненої ЗСУ Кліщіївки.
А за пару днів до цього аналітики проєкту повідомляли про просування загарбників на північ від Кліщіївки. Таким чином, Росія, швидше за все, збирається не допустити напівоточення своїх сил у Бахмуті – така перспектива для них стала вимальовуватися після просування ЗСУ на південь від міста у вересні.
Тяжку ситуацію на напрямі визнав і командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
«Сили оборони тримають оборону і завдають великих втрат російським військам, як у техніці, так і в живій силі», – написав він у своєму телеграм-каналі в ніч проти 21 листопада.
Для штурмів тут і на Лиманській ділянці фронту агресор, за його словами, використовує колишніх ув'язнених та військових штрафників – підрозділи «Шторм Z» та «Шторм V».
«Складна погода. Складна оборона», – прокоментував ситуацію на напрямі президент Володимир Зеленський після селектора з військовими.
Головні питання випуску:
Чи здатна Росія зірвати наступ ЗСУ на південь від Бахмуту, нав'язавши їм зустрічний бій?
Чи можуть Сили оборони втратити нещодавно відвойовані Кліщіївку та Андріївку?
І кому зараз допомагає погода на Донеччині?