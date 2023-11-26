Сили РФ намагаються знайти «слабину в обороні», аби знову окупувати Куп’янськ – Фітьо

Сили РФ не відмовились від намірів повторно окупувати Куп’янськ на Харківщині, але «стратегічних успіхів на цьому напрямку ворог не має», зазначив начальник служби зв’язків із громадськістю Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

«На цій ділянці (Куп’янський напрямок – ред.) українські захисники відбили 4 атаки противника. Це поблизу Синьківки, Іванівки. Противник хоче вийти на межі населеного пункту Синьківка, для того, щоб розвивати свій подальший успіх у наступі на Куп’янськ», – сказав Фітьо.

За його словами, для досягнення своїх цілей «окупанти застосовують авіацію, активізували використання дронів-камікадзе, здійснюють артилерійські обстріли».

«Ми бачимо, що активізується ворог попри втрати... в живій силі та в техніці, від планів своїх не відмовляється і намагається продавити українську оборону, знайти якусь слабину в обороні», – сказав речник.

Він зауважив, що Росія використовує штурмові загони, які складаються з колишніх ув’язнених, військовослужбовців-штрафників, «ведучи їх на так звані «м’ясні» штурми».

Речник Сухопутних військ також зауважив, що на Бахмутському напрямку російські війська «більше як три тижні активізувалися і намагаються повернути втрачені позиції».

«Українські оборонці перебували в активній обороні та за першої нагоди переходили до атакувальних дій, так само покращили свої тактичні положення. І зараз ворог намагається це все повернути собі назад», – зазначив Фітьо.

За його словами, на цьому напрямку за добу відбито десять ворожих атак, загарбники використали проти Сил оборони 18 дронів-камікадзе та здійснили 508 артилерійських обстрілів.

«Знову ж таки, стратегічних успіхів немає (російських військових – ред.)», – сказав Фітьо.

Місто Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. Восени зʼявилися повідомлення про концентрацію великої кількості російських військ на Купʼянському напрямку. Обстріли міста посилилися.