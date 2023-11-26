Масована атака «шахедами»: Київ був близьким до відключень світла – «Укренерго»

Київ був «близьким до запровадження відключень світла» у суботу, 25 листопада, зазначив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

Він заявив, що 25 листопада внаслідок масованої атаки російськими «шахедами», було пошкоджено кілька потужних магістральних ліній електропередач у Києві та Київському регіоні.

«Були ризики, що ми запровадимо певні обмеження електропостачання на період відновлювальних робіт, але вдалося пройти день без будь-яких графіків відключень», – сказав Кудрицький.

Він додав, що енергетикам швидко вдалося відновити роботу двох потужних магістральних ліній, тому ризиків відключень наразі немає.

Російські війська завдали повітряної атаки по Україні вночі проти 25 листопада. Основний удар був спрямований на Київ та Київщину, де повітряна тривога тривала понад 6 годин. Зафіксовано падіння уламків у декількох районах міста, зокрема, у Солом’янському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському Києва.

Внаслідок атаки по столиці постраждали п’ятеро людей, в тому числі 11-річна дитина, розповів мер Києва Віталій Кличко. Також у місті були пошкоджені житлові будинки та частково зруйнована будівля дитячого садочка.

За даними Повітряних сил, в ході цієї атаки сили протиповітряної оборони загалом збили 74 дронів-камікадзе з 75.