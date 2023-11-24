«Укренерго»: Україна залучила допомогу від Румунії на тлі зростання споживання електроенергії

Ситуація на електростанціях в Україні залишається складною, повідомляє системний оператор «Укренерго» 24 листопада.

Напередодні, 23 листопада, в енергосистемі другий день поспіль фіксували дефіцит електроенергії. Це сталося через похолодання, яке збільшило навантаження на електростанції, що, своєю чергою, спричинило зупинку та вихід в аварійний ремонт кількох блоків.

«Наявного на ринку обсягу імпортної електроенергії не вистачило для того, щоб замістити весь обсяг невиробленої зупиненими блоками електроенергії. Для підтримки балансу між виробництвом та споживанням «Укренерго» 23 листопада активувало аварійну допомогу від оператора системи передачі Румунії загальним обсягом 1 200 мегават на годину», – йдеться в повідомленні.

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Потепління в п’ятницю зменшило попит на електроенергію – «Укренерго» оцінює обсяги споживання вранці як на 6,5% менші, ніж на ранок напередодні.

«Але синоптики попереджають про нову хвилю похолодання вже в неділю, тож, будь ласка, продовжуйте споживати ощадливо», – закликає оператор.

Сьогодні вночі, за даними «Укренерго», Україна експортувала до Румунії загалом 450 мегават на годину. Імпорт здійснюється зі Словаччини, Румунії, Молдови, загальний обсяг сягає 3 743 мегават на годину, з максимальною потужністю в окремі години до 490 мегават при технічно можливому максимумі 1 200.

За даними Міністерства енергетики, в Україні станом на 24 листопада через негоду, технологічні порушення і бойові дії без світла залишилися 635 населених пунктів.