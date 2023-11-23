Через негоду енергетики переходять на посилений режим у Києві та області – ДТЕК

Через негоду енергетики переходять на посилений режим в Києві та області, повідомила у четвер пресслужба компанії ДТЕК.

«Енергетики в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки ймовірних аварій, якщо вони відбудуться. Нагадуємо: несприятливі погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередач», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі КМДА також попередили про перший рівень небезпечності (жовтий) через прогнозований на найближчу добу поривчастий вітер у Києві.

Міністерство енергетики України опівдні повідомляло, що через негоду та бойові дії без світла залишилися 413 населених пунктів, застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається.

За прогнозами синоптиків, через вплив активного циклону в Україні, окрім західних і східних областей, в найближчі дні очікуються складні погодні умови. Як попереджає Укргідрометцентр, 26-27 листопада у Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях сильні снігопади, у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Приріст снігового покриву 20-30 см, подекуди 40-50 см. Очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця. У Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях пройдуть сильні дощі.

У північних, центральних, південних областях очікується посилення вітру до 17-22 м/с, подекуди до 25-ти.