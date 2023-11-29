Штаб повідомляє про 87 бойових зіткнень за добу, ЗСУ утримують позиції на лівобережжі Дніпра

Російські війська завдали 14 ракетних та 80 авіаційних ударів по українських позиціях та цивільних цілях, а також здійснили 68 обстрілів із реактивних систем залпового вогню – про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 29 листопада.

За даними штабу, протягом попередньої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Авіаційних ударів зазнали Іванівка та Степова-Новоселівка Харківської області, Спірне, Часів Яр і Торецьк на Донеччині, а також Зміївка, Берислав і Козацьке Херсонської області.

Російські війська обстріляли з артилерії понад 100 населених пунктів на півночі, сході та півдні України.

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«В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито п’ять атак. На Лиманському напрямку наші воїни відбили чотири атаки окупантів поблизу Тернів Донецької області», – йдеться в зведенні.

Також Сили оборони відбили 16 російських атак поблизу Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного на Бахмутському напрямку. Генштаб зазначає, що українські війська «продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах».

«Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 27 атак. На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 17 атак ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області», – заявляє командування.

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Крім того, російські вели «безуспішні штурмові дії» на Шахтарському та Запорізькому напрямках (дев’ять відбитих атак).

ЗСУ також продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

«В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника», – додає штаб.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.