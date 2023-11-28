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У МОЗ заявили про проблеми в лікуванні поранених військових через стійкість бактерій до антибіотиків

У МОЗ наголосили, що існує загроза втратити деякі антибіотики назавжди внаслідок надмірного і необґрунтованого споживання
У МОЗ наголосили, що існує загроза втратити деякі антибіотики назавжди внаслідок надмірного і необґрунтованого споживання

Міністерство охорони здоров’я України заявило, що стійкість бактерій до антибіотиків залишає «все менше можливостей» для ефективного лікування поранених військових.

«Проблема антибіотикорезистентності досягла критичного рівня. Сталося це, зокрема, через надмірне і нераціональне використання антибіотиків з профілактичною і лікувальною метою (особливо під час пандемії COVID-19), самостійний прийом антибактеріальних препаратів (без призначення лікаря), неможливість дотримання мінімальних гігієнічних вимог на прифронтових територіях, перенавантаженість медичної системи», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому за підсумками зустрічі керівництва МОЗ із командуванням медичних сил ЗСУ і Центру громадського здоров’я з волонтерськими організаціями і представниками громадянського суспільства.

За даними МОЗ, «вкрай тяжкою» є ситуація з резистентністю госпітальних штамів бактерій до цефтриаксону і левофлоксацину. «На жаль, вже на сьогодні деякі поранені бійці мають інфекційні ускладнення, спричинені збудниками, які нечутливі до цих препаратів в понад 75%, а в деяких випадках – до 100%. Існує загроза втратити деякі антибіотики назавжди внаслідок надмірного і необґрунтованого споживання», – наголосили в МОЗ.

У міністерстві зауважили, що «окремою проблемою» стало неконтрольоване надходження і застосування антибактеріальних препаратів, що потрапили до України з гуманітарною допомогою.

«Частина з них не зареєстровані в Україні і входять до групи «резерву», це – лікарські засоби «останньої надії», які повинні використовуватися тільки в найтяжчих випадках бактеріальних інфекцій, коли всі інші можливості вичерпані. Використання цих антибіотиків без лабораторного підтвердження доцільності їхнього призначення є вкрай небезпечним і негативно впливає на розвиток антимікробної резистентності, позаяк до цих препаратів стійкість розвивається швидше», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ зауважили, що були розроблені основні рекомендації щодо подальшої боротьби з антибіотикорезистентністю під час лікування поранених. Серед них, зокрема: посилення контролю за застосуванням антибактеріальних препаратів для емпіричного лікування і профілактики інфекційних ускладнень і допомога лабораторіям витратними матеріалами для визначення чутливості виділених збудників до антибіотиків. Крім цього, рекомендовано посилити інфекційний контроль, що передбачає дотримання гігієни рук, використання засобів індивідуального захисту, очищення й дезінфекцію поверхонь, стерилізацію інструментів.

Від серпня 2022 року в Україні запровадили електронний рецепт на антибіотики.

Всесвітня організація охорони здоров’я називає проблему резистентності до антимікробних препаратів однією з десяти глобальних загроз здоров’ю людства.

Раніше у МОЗ із посиланням на міжнародних експертів зазначали, що до 2050 року одна смерть, пов’язана зі стійкістю до протимікробних препаратів, відбуватиметься кожні три секунди.

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