У МОЗ розповіли, як видаватимуть е-рецепти на антибіотики

У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, як видаватимуться електронні рецепти на антибіотики, які від квітня можна буде придбати лише за е-рецептом від лікаря.

Як заявив на брифінгу 27 січня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, в електронному рецепті зазначатиметься діюча речовина (а не конкретна торгова марка препарату), її лікарська форма і дозування.

Пацієнт зможе погасити е-рецепт в аптеці, що під’єднана до електронної системи охорони здоровʼя, обравши будь-який із наявних лікарських засобів, який містить діючу речовину, зазначену в рецепті.

Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Проте для отримання електронного рецепта необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я.

Подібна умова діє і для аптек і медичних закладів – необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я усім працівникам, які будуть залучені до призначення і відпуску ліків за е-рецептами.

«Сьогодні стійкість до антимікробних препаратів є однією із найсерйозніших загроз для громадського здоров’я. Ця загроза стоїть поруч з антивакцинальними настроями, які в тандемі зводять нанівець чимало досягнень медичної науки. Саме тому, ми запускаємо електронний рецепт, як один із механізмів вирішення проблеми неконтрольованого і нецільового використання препаратів», – заявив Ляшко.

Всесвітня організація охорони здоров’я раніше назвала проблему резистентності однією з десяти глобальних загроз здоров’ю людства. У МОЗ із посиланням на міжнародних експертів кажуть: до 2050 року одна смерть, пов’язана зі стійкістю до протимікробних препаратів, відбуватиметься кожні три секунди.