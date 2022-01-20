Мільйони людей помирають через стійкість інфекцій до антибіотиків – дослідження

Інфекції, спричинені резистентними до антибіотиків бактеріями, призвели до смерті понад 1,2 мільйона людей у 2019 році – такі висновки дослідження, оприлюдненого в медичному журналі The Lancet.

Згідно з доповіддю, стійкість до антибіотиків також зіграла роль у щонайменше 3,7 мільйонах інших смертей.

Це означає, що стійкість до антибіотиків (або антибіотикорезистентність) є «медичною проблемою, масштаби якої щонайменше такі ж великі, як в основних захворювань на кшталт ВІЛ та малярії, і потенційно набагато більші», йдеться в дослідженні.

«Ці нові дані відкривають справжні масштаби антибіотикорезистентності по всьому світу, і є очевидним сигналом того, що ми маємо діяти зараз, аби протидіяти загрозі», – вважає співавтор дослідження, професор Університету Вашингтону Кріс Мюррей.

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Оцінка глобального показника смертності через стійкість до антибіотиків базується на даних із 204 країн, проаналізованих командою міжнародних дослідників.

Найбільшого удару зазнають бідніші країни – за оцінками, найвища смертність від антибіотикорезистентності спостерігається в Субсахарській Африці та Південній Азії, де сягає 24 смертей на 100 тисяч людей.

Але, як йдеться в звіті, резистентність до антибіотиків загрожує здоров’ю кожного. Для захисту від неї дослідники рекомендують терміново інвестувати в розробку нових ліків та більш розумно використовувати вже наявні.

Надмірне використання антибіотиків в останні роки для звичайних захворювань означає, що вони стають менш ефективними проти серйозних інфекцій.

Більшість смертей від антибіотикорезистентності були викликані пневмонією та іншими інфекціями нижніх дихальних шляхів, а також інфекціями кровотоку, які можуть призвести до сепсису.