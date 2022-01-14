Українці оформили понад 4,5 мільйона електронних лікарняних – МОЗ

Українці 4,5 мільйона разів користувалися послугою електронного лікарняного, повідомляє Міністерство охорони здоров’я 14 січня із посиланням на дані Пенсійного фонду.

При цьому, зазначають у МОЗ, за даними електронної системи охорони здоров’я, в ній створили понад 6 мільйонів медичних висновків про тимчасову непрацездатність.

«Реформа значно спростила процес оформлення лікарняних. Більше не потрібно збирати підписи і печатки на бланку, передавати документ роботодавцю, а інколи – знов іти до лікарні за заміною документа, якщо при оформленні лікарняного була допущена помилка», – йдеться в повідомленні.

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Як додають у міністерстві, якщо в декларації із сімейним лікарем є помилки в імені клієнта, які продублювалися в лікарняному, Фонд соціального страхування все одно прийме такий електронний лікарняний.

Україна повністю перейшла на електронний лікарняний із 1 жовтня 2021 року.