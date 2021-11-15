МОЗ: українці оформили е-лікарняних на суму понад 1 мільярд гривень

В Україні від червня 2021 року прийняли на оплату понад півмільйона електронних листків непрацездатності на загальну суму, що перевищує один мільярд гривень, такі дані з посиланням на Фонд соціального страхування України наводить Міністерство охорони здоров’я.

«Загалом же, з усіх лікарняних, які роботодавці подали до Фонду на фінансування у листопаді, 81,7% – електронні. Ще близько 18,3% – паперові лікарняні, які були видані ще до 1 жовтня 2021 року, тобто до повного переходу на електронну послугу», – додали в МОЗ.

За даними міністерства, на сьогодні заклади охорони здоров’я сформували понад 3,7 мільйона медичних висновків про тимчасову непрацездатність, а на їхній основі згенеровано понад 2,6 мільйона електронних листків непрацездатності.

«Щоб дізнатися день оплати за е-лікарняним, важливо знати точну дату подання роботодавцем заяви-розрахунку. Уточнити цю інформацію можна у відділенні Фонду соціального страхування, подзвонивши на гарячі лінії, які створені у кожному обласному центрі», – йдеться в повідомленні.

Україна повністю перейшла на електронний лікарняний із 1 жовтня цього року.

1 вересня в МОЗ повідомили, що електронні медичні висновки про тимчасову непрацездатність вже формують 79% закладів охорони здоров’я, інші мають перейти на них до 1 жовтня.