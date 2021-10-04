У Фонді соцстрахування розповіли про обсяги заборгованості за лікарняними

У Фонді соціального страхування на запит Радіо Свобода повідомили обсяги поточної заборгованості за лікарняними виплатами

За даними фонду, з початку 2021 року він отримав заяви-розрахунки на виплату допомоги для понад 2,16 мільйона людей. З них станом на 1 жовтня залишаються не профінансованими заяви для майже 244 тисяч застрахованих людей.

«За даними Єдиної інформаційно-аналітичної системи Фонду станом на 1 жовтня 2021 року непрофінансованими залишаються заяви-розрахунки, прийняті до фінансування від страхувальників, на суму 1 556 мільйонів гривень, а також непрофінансовані заяви-розрахунки на суму 686,3 мільйона гривень, термін оплати яких складає 10 робочих днів відповідно до законодавства», – йдеться в листі установи.

Затримкою при цьому вважається період понад 10 робочих днів з моменту отримання фондом заяви-розрахунку на виплату допомоги працівнику від його роботодавця.

При цьому в установі звертають увагу на те, що основним джерелом коштів Фонду є трохи менше ніж 9,6% від суми єдиного соціального внеску, який сплачує працівник або його роботодавець за нього щомісяця. По мірі сплати ЄСВ Фонд направляє отримані гроші, поміж іншого, на виплати по тимчасовій непрацездатності, вагітності чи пологах, допомогу на поховання, щомісячні виплати постраждалим на виробництві.

«Фінансування заяв-розрахунків, поданих страхувальниками до робочих органів виконавчої дирекції Фонду, проводиться в повному обсязі та в порядку черговості їх подання, станом на сьогодні можливе подовження стандартних строків перерахування коштів. Тривалість затримки коливається, адже залежить від суми щоденних надходжень до бюджету Фонду», – пояснюють у пресслужбі.

Головною причиною поточної заборгованості Фонд називає пандемію COVID-19 і, відтак, скорочення надходжень від ЄСВ «через зменшення обсягів виробництва під час пандемії, звільнення частини фізичних осіб-підприємців від сплати єдиного соціального внеску». При цьому кількість людей, які потребують виплат лікарняних, через пандемію суттєво зросла.

«З метою забезпечення прав застрахованих осіб на отримання матеріального забезпечення у випадку тимчасової втрати працездатності Кабінетом Міністрів України в поточному році було виділено з державного бюджету кошти в розмірі 800 мільйонів гривень», – повідомляє Фонд.

Як вважають у відомстві, вирішити проблему із заборгованістю могло б збільшення частки ЄСВ, яку отримує Фонд соцстрахування, або ж додаткова фінансова допомога застрахованим людям з державного бюджету.

У червні міністерка соціальної політики Марина Лазебна повідомила Радіо Свобода, що до липня її відомство планувало скоротити обсяги заборгованості на чверть.