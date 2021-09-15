У Мінветеранів розповіли, скільки осіб пройшли курс психологічної реабілітації через війну на Донбасі

Міністерство у справах ветеранів повідомило у відповідь на запит Радіо Свобода, що коштом бюджетної програми послуги із психологічної реабілітації у 2015-2020 роках пройшли майже 23 тисячі ветеранів бойових дій на Донбасі.

«У 2015-2020 роках коштом бюджетної програми отримали послуги із психологічної реабілітації 22,8 тис. ветеранів війни. У поточному році, за інформацією регіональних органів соціального захисту населення, станом на 09.09.2021 укладено майже 3,5 тис. тристоронніх договорів про надання відповідних послуг, з яких майже 2,4 тис. осіб вже пройшли курс психологічної реабілітації», – вказує Мінвет, додаючи, що цьогоріч вперше такі послуги поширено на дружину/чоловіка учасника АТО(ООС) та членів сімей загиблих.

У відомстві кажуть: реабілітаційні послуги надаються закладами охорони здоров’я. Щодо кількості закладів в Україні, які надають реабілітаційну підтримку військовим, то йдеться про 37 суб’єктів надання послуг, затвердженим Мінветеранів. У 2021 році до переліку включено 39 суб’єктів.

Водночас безпосередньо до сфери управління Мінветеранів входять центри соціально-психологічної реабілітації населення (райони Києво-Святошинський, Іванківський, Бородянський на Київщині, у містах Коростень та Славутич).

«За 8 місяців поточного року центрами надано 14 432 послуги ветеранам війни та 12 345 послуг членам їх сімей», – повідомили у міністерстві.

3а даними Мінвету, до введення у березні 2020 року карантинних обмежень через COVID-19 українські ветерани проходили реабілітацію, зокрема, у Болгарії (у 2018-2019 роках курс медичної реабілітації пройшли 172 українські ветерани, у 2020-му – 26), у Грузії (у 2015-2019 роках реабілітацію пройшли понад 300 військовослужбовців ЗСУ).

Середня тривалість курсу психологічної реабілітації складає 18 календарних днів.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».