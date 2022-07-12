У серпні в Україні почнуть видавати е-реценти на антибіотики – МОЗ

Від серпня в Україні запроваджують електронний рецепт на антибіотики. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

«У рамках перехідного періоду препарат у деяких аптеках почнуть відпускати за наявності електронного рецепта. Видаватимуть е-рецепти на антибіотики під час цього етапу ті заклади охорони здоров’я, які вже працюють з електронною системою охорони здоров’я. Решта – як і зараз, можуть виписувати паперовий рецепт», – пояснили у відомстві.

Водночас у МОЗ наголосили, що до кінця року медичні та аптечні заклади мають підготуватися до повноцінного переходу на виписку рецептурних лікарських засобів виключно за електронним рецептом.

«Для цього вони мають обрати медичну інформаційну систему та зареєструватися в ЕСОЗ. Далі планується повноцінний запуск електронного рецепта на антибіотики, рішення про що ухвалюватиметься з урахуванням ситуації в країні», – додали у міністерстві.

Всесвітня організація охорони здоров’я називає проблему резистентності до антимікробних препаратів однією з десяти глобальних загроз здоров’ю людства.

Раніше у МОЗ із посиланням на міжнародних експертів зазначали, що до 2050 року одна смерть, пов’язана зі стійкістю до протимікробних препаратів, відбуватиметься кожні три секунди.