На Куп’янському напрямку поменшало атак через «дуже значні втрати» військ РФ – речниця 14-ої ОМБр

Кількість атак російських військ на Куп’янському напрямку в останні два дні зменшилася, це пов’язано з їхніми значними втратами, розповіла в ефірі програми Радіо Свобода Свобода.Live Надія Замрига, начальниця служби зв’язків із громадськістю 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

«Це пов’язано з тим, що ворог у крайні дні поніс дуже значні втрати як у техніці, так і в особовому складі. Зокрема, у смузі відповідальності нашої 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого», – зазначила військова.

Щодня Збройні сили України відбивають атаки на цьому напрямку, і, за словами Надії Замриги, на цій ділянці фронту армія РФ щодня втрачає від 10 військовослужбовців.

«Якщо порівняти, скажімо десь із місяць-півтора тому, то (зараз – ред.) вони почали більше застосовувати техніки. Техніку вони використовують в основному важку. БМП – найчастіше як підвоз особового складу до того рубежу, де вони переходять уже власне на штурм, тобто ближче до нуля», – розповіла речниця.

Вона також зазначила, що російські військові коригують тактику штурму і свідомі того, що висування підрозділів на техніці відстежується українськими силами й ефективно вражається FPV-дронами, скидами, артилерією і танками.

У Генштабі ЗСУ ввечері 28 листопада повідомили, що на фронті протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень, російські війська вели «безуспішні» штурмові дії на кількох напрямках, зокрема на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Запорізькому. Зокрема, за даними Генштабу, на Куп’янському напрямку українські військові відбили чотири атаки сил РФ.

Президент Володимир Зеленський за підсумками Ставки верховного головнокомандувача заявив, що довкола Авдіївки, Мар’їнки, району Бахмута за цю добу відбувалися «найбільш інтенсивні бойові зіткнення».

26 листопада начальник служби зв’язків із громадськістю Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в ефірі телемарафону заявляв, що сили РФ не відмовилися від намірів повторно окупувати Куп’янськ на Харківщині, але «стратегічних успіхів на цьому напрямку ворог не має».