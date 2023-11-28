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Політика

Як могли отруїти дружину Буданова? Фронт, НАТО, делегація у США

  • У ГУР підтвердили Радіо Свобода отруєння Маріанни Буданової, дружини керівника Головного управління розвідки Мінборони Кирила Буданова. За словами представника ГУР Андрія Юсова, Маріанну Буданову отруїли важкими металами, зараз вона завершує курс лікування. Як це могло трапитися? Хто за цим стоїть? Чи міг це бути замах на самого керівника ГУР Буданова? Чи означає це провал спецслужб?
  • Авдіївка: британська розвідка пише незначне досягнення армії РФ за рахунок тисяч втрат російських військових. Як змінюється фронт? Що відбувається на Куп’янському напрямку?
  • Гарантії безпеки для України обговорюють у Брюсселі. Міністри закордонних справ країн-член НАТО з’їхалися на засідання. Українську делегацію представляють керівники МЗС, ВР. Генсекретар НАТО заявив, що Росія лише посилюватиме бої та атаки. Про які гарантії безпеки для України може йтися в таких умовах? А також про що перемовлятимуться у США делегати від Офісу президента?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

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