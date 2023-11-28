Як могли отруїти дружину Буданова? Фронт, НАТО, делегація у США

Снігова буря накрила Одесу: засніжені вулиці міста після негоди

Хуртовина накрила Одесу та область 26 листопада. Внаслідок негоди у місті впала 100-метрова труба однієї з котелень, в результаті понад 120 тисяч людей залишились без опалення. Також влада повідомила, що обірвана контактна мережа, через що було припинено рух більшості тролейбусів і трамваїв.