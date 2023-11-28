У ГУР підтвердили отруєння Маріанни Буданової

У ГУР на запит Радіо Свобода підтвердили отруєння дружини керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирила Буданова Маріанни.

«Маріанна Олександрівна Буданова справді була отруєна важкими металами. Зараз вона проходить курс лікування, який вже завершується», – сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в коментарі Радіо Свобода.

За його словами інформація, яку оприлюднили сьогодні медіа відповідає дійсності. Більше інформації в ГУР обіцяли оприлюднити згодом.

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація про отруєння Буданової. Однак, офіційного підтвердження цього не було.

Раніше Буданов в інтерв’ю Радіо Свобода розповідав, що дружина проживає разом із ним у його робочому кабінеті, хоча й не працює у ГУР. Із червня 2021 року вона працює радницею мера Києва Віталія Кличка.

За повідомленнями, на життя голови ГУР Кирила Буданова з 2014 року здійснювали замах не менше від 10 разів. Один із замахів стався під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли по будівлі ГУР у Києві було завдано ракетного удару.

Влітку 2022 року Служба безпеки України заявила про затримання двох членів диверсійно-розвідувальної групи ГРУ Росії, які планували вбити міністра оборони України Олексія Резнікова, керівника ГУР Кирила Буданова та українського активіста.