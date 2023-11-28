Дружину голови української військової розвідки Буданова отруїли важкими металами – ЗМІ

Дружину керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирила Буданова Маріанну отруїли важкими металами, які не використовуються у військовій справі та побуті, повідомило у вівторок українське видання «Бабель» з посиланням на джерела в ГУР.

За даними джерел видання, зараз Маріанна Буданова перебуває в одній із київських лікарень, куди вона потрапила після тривалого погіршення стану здоров’я.

«Зараз завершується курс лікування – далі контроль лікарів», – повідомив співрозмовник видання і додав, що отруєння Маріанни Буданової важкими металами може вказувати на «цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини».

У свою чергу, джерело видання «РБК-Україна» в ГУР повідомило, що невідомо, чи це було «разове отруєння» чи «отруювали деякий час порційно». Повідомляється, що інцидент розслідують як спробу вбивства.

За інформацією джерел «Української правди» у силовому блоці, Маріанну Буданову могли отруїти через їжу.

«Оскільки дружина Буданова невеличка з маленькою вагою, проявилося у неї швидше. А так отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників: вони просто велетенські трохи, нічого за собою не помічали, зараз теж лікуються», – повідомили виданню у ГУР.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Раніше Буданов в інтерв’ю Радіо Свобода розповідав, що дружина проживає разом із ним у його робочому кабінеті, хоча й не працює у ГУР. Із червня 2021 року вона працює радницею мера Києва Віталія Кличка.

За повідомленнями, на життя голови ГУР Кирила Буданова з 2014 року здійснювали замах не менше від 10 разів. Один із замахів стався під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли по будівлі ГУР у Києві було завдано ракетного удару.

Влітку 2022 року Служба безпеки України заявила про затримання двох членів диверсійно-розвідувальної групи ГРУ Росії, які планували вбити міністра оборони України Олексія Резнікова, керівника ГУР Кирила Буданова та українського активіста.