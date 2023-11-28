Генштаб: на фронті за добу було 56 бойових зіткнень, війська РФ вели штурмові дії на 6 напрямках

На фронті протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 28 листопада.

«Ворог завдав 11 ракетних і 35 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах… Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною», – йдеться в повідомленні.

У командуванні зауважили, що російські війська вели «безуспішні» штурмові дії на кількох напрямках, зокрема на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Запорізькому.

«Наші воїни надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику», – йдеться у зведенні.

Раніше сьогодні Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявило, що за останні дні російські війська здійснили подальше, хоч і незначне, але просування в районі Авдіївки Донецької області.

«Від початку жовтня 2023 року на цій ділянці російські війська просунули лінію фронту на два кілометри. Попри скромність наступу, цей прогрес, ймовірно, є одним із найбільших досягнень Росії з весни 2023 року. Це коштувало залученим підрозділам тисяч жертв. Ця операція поступово наближає російські війська до Авдіївського коксохімічного заводу, де українські сили займають одну з основних оборонних позицій», – йшлося в повідомленні британської розвідки.

За даними британської сторони, Україна водночас продовжує контролювати коридор території довкола у приблизно сім кілометрів, через який здійснюється забезпечення міста.