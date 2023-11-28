ISW відзначає невдоволення у РФ відсутністю чітко сформульованих цілей подальшої війни в Україні

Американський Інститут вивчення війни (ISW) в черговому огляді звертає увагу на те, що в середині РФ зростає невдоволення відсутністю чітко сформульованих цілей подальшої війни в Україні.

Посилаючись на аналіз осіб у РФ, які пишуть про війну і відстежують хід бойових дій, аналітики вказують на попит у російському суспільстві щодо прояснення військових цілей, перш ніж обговорювати будь-яку паузу чи закінчення війни.

ISW із посиланням на відкриті дані в середовищі воєнних блогерів РФ пише про поширені такі тези: Будь-яке «перемир’я» чи пауза у війні піде лише на користь Україні та дозволить українським силам відпочити та відновити наступи; пауза у війні дозволить Україні провести «Мінськ-3»; будь-які дискусії щодо пауз або переговорів у війні будуть особливо шкідливі для Росії; відсутність чіткого визначення перемоги викликає внутрішню дестабілізацію всередині РФ; Росія не може навіть розглядати можливість призупинення війни, доки повністю не захопить чотири окуповані українські області тощо.

«Відновлення дискусій щодо гіпотетичних переговорів підкреслило відсутність у Росії чітко сформульованих військових цілей і викликає значне занепокоєння в провоєнному російському інформаційному просторі», – йдеться в огляді Американського інституту вивчення війни.

Очевидна відсутність консенсусу щодо того, що саме вважати «російською перемогою», посилює занепокоєння щодо сприйняття темпу війни в російському інформаційному просторі, кажуть у ISW.

«Чітке занепокоєння Росії щодо здатності України переозброїтися та відновити наступ у разі паузи підкреслює стурбованість РФ подальшою підтримкою України з боку НАТО та Заходу. Росія швидко компенсовує втрати, але із запізненням переводить свою економіку у воєнний стан, і ISW продовжує оцінювати, що Кремль використає будь-яку паузу чи припинення вогню для підготовки до відновлення агресії проти України. Партнери України мають можливості підтримувати та прискорювати допомогу Україні та дозволити Україні відновити маневри на полі бою», – йдеться в огляді.

Початкові цілі у війні проти України, які російський президент Володимир Путін озвучував на початку вторгнення – про «демілітаризацію» та «денацифікацію» – вже давно не лунають у російському інформаційному просторі, натомість регулярно звучить лише теза про «захист жителів Донбасу».