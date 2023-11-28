Помста Путіна? Що стоїть за отруєнням Маріанни Буданової?

У дружини начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова Маріанни діагностували отруєння важкими металами. Про це спочатку, з посиланням на джерела, повідомили українські медіа, а згодом у коментарі Радіо Свобода підтвердив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Що про це відомо?

«Справді була отруєна важкими металами»

«Маріанна Олександрівна Буданова справді була отруєна важкими металами. Зараз вона проходить курс лікування, який вже завершується», – сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Більше інформації в ГУР обіцяли оприлюднити згодом.

Джерела «Української правди» у силовому блоці стверджують, що дружину Буданова, «скоріш за все, отруїли через їжу» і що «отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників ГУР».

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк у коментарі Радіо Свобода розповів, що, за інформацією, яку він отримав від своїх ексколег у ГУР, окрім Маріанни Буданової, симптоми отруєння дійсно мали декілька співробітників ГУР. Сам факт отруєння «не підлягає сумніву», стверджує Кондратюк. За його інформацією, серед важких металів, що були виявлені в організмі отруєних, був, зокрема, миш’як.

«Яким чином це потрапило в організм – має відповісти слідство»

Водночас Кондратюк не зміг відповісти на запитання про те, чи дійсно дружину голови ГУР і співробітників розвідки могли отруїти «через їжу».

«Наразі мова не йде про те, що це (отрута – ред.) було безпосередньо в їжі, яким чином це потрапило в організм – має відповісти слідство. Я вважаю, що Служба безпеки має з приводу появи цієї інформації відкрити кримінальне провадження і встановити, яким чином ці важкі метали потрапили до організму дружини Буданова і співробітників ГУР», – сказав Кондратюк.

Кондратюк також припустив, що дружину Буданова і співробітників ГУР могли отруїти російські спецслужби. Ця версія офіційно не підтверджена. Але колишній очільник ГУР переконаний, що подібне «полювання» на Буданова та його оточення триватиме і надалі.

«Російські спецслужби ніколи не зупинялися у своїх спробах знищити Кирила Буданова, а також безпосередньо співробітників ГУР. І, за моєю власною оцінкою, те, що ми сьогодні бачимо – це особиста помста Путіна за ті приниження, які він особисто отримав унаслідок дій ГУР під керівництвом Кирила Буданова. А ми пам’ятаємо, що це не лише атаки по аеродромах, а й також зухвалі рейди РДК («Російський добровольчий корпус» – ред.) на Бєлгородщину, але й також спроби підпалити Крим (атаки на військові об’єкти в окупованому Криму – ред.). Такі речі Путін ніколи не пробачає. Мені здається, це і є підставою для подальших спроб російських спецслужб продовжити полювання не лише за очільником, а й за співробітниками ГУР», – сказав Кондратюк.

Чому не попередили? І хто це мав зробити?

Якщо отруєння дійсно мало місце, то як так сталося, що українські спецслужби вчасно не виявили задуми зловмисників і не попередили їх? Тим паче, що раніше в ГУР неодноразово повідомляли, що Кирило Буданов пережив не один замах на своє життя і лишається потенційною ціллю російських спецслужб.

СБУ офіційно інформацію про отруєння дружини Кирила Буданова та співробітників ГУР не коментувала, а один з колишніх співробітників СБУ, до якого зверталося Радіо Свобода за коментарем, відмовив, назвавши інформацію про отруєння наближених до Буданова людей «піаром».

Водночас військовий експерт Українського інституту майбутнього і колишній співробітник СБУ Іван Ступак у коментарі Радіо Свобода стверджує, що першочергово відповідальність за безпеку високопосадовців ГУР несе не СБУ, а власний підрозділ безпеки ГУР МО України.

«В управлінні розвідки є власний підрозділ, який займається власною безпекою. Вони аналізують ризики власного керівництва. Вони відслідковують інформацію про підготовку замахів і дискредитацій, займаються особистою охороною високопоставлених співробітників. Тому якщо і був «прокол», то він концептуальний. Не можна казати, що це лише провал СБУ, бо тут також і провал управління власної безпеки ГУР МО», – говорить Ступак.

За його словами, ймовірно, в системі безпеки ГУР МО була знайдена прогалина, що дало можливість реалізувати план отруєння. Ступак не виключає, що отрута могла міститися у їжі, яку, зокрема, отруєні споживали у місцях громадського харчування, як то кафе чи ресторани:

«Тепер це питання слідства, як цю прогалину, по-перше, виявити: хто це був, що це за людина була або група людей, і зробити так, щоб в майбутньому цього не повторилося».

На можливі прогалини внутрішньої системи безпеки ГУР вказує також Микола Маломуж, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.). Він, як і Ступак, не виключає, що отрута могла міститися у харчах або воді, яку споживають у ГУР.

«Те, що і дружина Буданова, і співробітники ГУР були отруєні, вказує на те, що дійсно це відбувалося всередині ГУР, або там, де вони усі перебували разом. Це все має проаналізувати слідство, поетапно, по кожному, де вони перебували. І де був Буданов. Чи він не був основним (основною мішенню – ред.) і просто випадково уникнув отруєння», – зазначив Маломуж.

Маломуж каже, що слідство має розглянути усі версії і мотиви – від політичного до особистого. Однак основна версія, до якої схиляється він сам, – це посягання на життя шляхом отруєння.

«Основна версія – посягання на життя і здоров’я дружини Буданова, а можливо, і самого Буданова, і на високопосадовців ГУР, оскільки Росія ставить завдання нейтралізувати цю службу і її керівників. Дружина Буданова могла потрапити у цей перелік випадково або, може, й цільово. Різні бувають варіанти», – зазначив Маломуж.

Кирило та Маріанна Буданови одружилися у 2013 році. Це другий шлюб глави української розвідки. За освітою Маріанна Буданова – психолог. У 2020 році вона балотувалася у депутати Верховної Ради від партії «Удар» Віталія Кличка. 2021-го була радницею мера Києва з протидії корупції у сфері молодіжної політики та спорту.

Раніше Буданов в інтерв’ю Радіо Свобода розповідав, що з початку повномасштабного російського вторгнення його дружина постійно мешкає з ним у його робочому кабінеті. При цьому вона не працює у ГУР.

Влітку 2023 року в ГУР заявляли, що Кирило Буданов пережив уже понад десяток замахів на себе.

Про це також дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода: