Українське командування: армія РФ втратила понад 1100 військових за добу

Російські війська втратили близько 1 140 людей особового складу за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 29 листопада.
Відтак загальні втрати Росії в українському командуванні оцінюють у 327 580 військових.
Штаб також оновив дані про втрати російської армії в техніці:
- 5 538 танків (+15 за добу)
- 10 312 бойових броньованих машин (+27)
- 7 908 артилерійських систем (+32)
- 910 реактивних систем залпового вогню (+3)
- 600 засобів протиповітряної оборони (+3)
- 323 літаків
- 324 гелікоптери
- 5 944 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+39)
- 1 567 крилатих ракет (+2)
- 22 кораблі/катери
- 1 підводний човен
- 10 348 автомобіль і автоцистерн (+46)
- 1 121 одиниць спеціальної техніки (+8)
Штаб додає, що дані уточнюються.
Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
27 листопада Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом з найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року у розпал російського наступу на Бахмут. Протягом листопада 2023 року втрати армії РФ, за даними українського Генштабу, становили в середньому 931 особу на день. Російська сторона однак дані про втрати своїх вояків не наводить.
Читайте також: Штаб повідомляє про 87 бойових зіткнень за добу, ЗСУ утримують позиції на лівобережжі Дніпра
Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.
Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.
Форум