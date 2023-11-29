Українське командування: армія РФ втратила понад 1100 військових за добу

Російські війська втратили близько 1 140 людей особового складу за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 29 листопада.

Відтак загальні втрати Росії в українському командуванні оцінюють у 327 580 військових.

Штаб також оновив дані про втрати російської армії в техніці:

5 538 танків (+15 за добу)

10 312 бойових броньованих машин (+27)

7 908 артилерійських систем (+32)

910 реактивних систем залпового вогню (+3)

600 засобів протиповітряної оборони (+3)

323 літаків

324 гелікоптери

5 944 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+39)

1 567 крилатих ракет (+2)

22 кораблі/катери

1 підводний човен

10 348 автомобіль і автоцистерн (+46)

1 121 одиниць спеціальної техніки (+8)

Штаб додає, що дані уточнюються.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

27 листопада Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом з найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року у розпал російського наступу на Бахмут. Протягом листопада 2023 року втрати армії РФ, за даними українського Генштабу, становили в середньому 931 особу на день. Російська сторона однак дані про втрати своїх вояків не наводить.

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Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.