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Новини | Суспільство

Українське командування: армія РФ втратила понад 1100 військових за добу

Знищений російський танк біля міста Вугледару на Донеччині. Світлину оприлюднила 5 листопада пресслужба 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців
Знищений російський танк біля міста Вугледару на Донеччині. Світлину оприлюднила 5 листопада пресслужба 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців

Російські війська втратили близько 1 140 людей особового складу за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 29 листопада.

Відтак загальні втрати Росії в українському командуванні оцінюють у 327 580 військових.

Штаб також оновив дані про втрати російської армії в техніці:

  • 5 538 танків (+15 за добу)
  • 10 312 бойових броньованих машин (+27)
  • 7 908 артилерійських систем (+32)
  • 910 реактивних систем залпового вогню (+3)
  • 600 засобів протиповітряної оборони (+3)
  • 323 літаків
  • 324 гелікоптери
  • 5 944 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+39)
  • 1 567 крилатих ракет (+2)
  • 22 кораблі/катери
  • 1 підводний човен
  • 10 348 автомобіль і автоцистерн (+46)
  • 1 121 одиниць спеціальної техніки (+8)

Штаб додає, що дані уточнюються.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

27 листопада Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом з найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року у розпал російського наступу на Бахмут. Протягом листопада 2023 року втрати армії РФ, за даними українського Генштабу, становили в середньому 931 особу на день. Російська сторона однак дані про втрати своїх вояків не наводить.

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Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.

Безпекові та житлові потреби українців: інтерв'ю з генсеком NRC про допомогу переселенцям в Україні (відео)
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Безпекові та житлові потреби українців: інтерв'ю з генсеком NRC про допомогу переселенцям в Україні (відео)

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