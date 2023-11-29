Reuters: Білий дім повідомив, які штати отримують інвестиції від військової допомоги Україні

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена поширює на Капітолійському пагорбі дані про те, які штати отримали мільярди доларів, виділені на озброєння України, щоб отримати більше підтримки республіканців для допомоги Києву – про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на документи.

Останніми днями адміністрація поширила мапи серед законодавців на Капітолійському пагорбі, демонструючи розбивку по штатах інвестицій на суму 27 мільярдів доларів і витрати на «закупівлю боєприпасів і тактичних транспортних засобів».

Компанії в чотирьох штатах на карті адміністрації Байдена – Арізона, Пенсільванія, Арканзас і Вісконсін – концентрують виробничі потужності, які разом отримують контракти на загальну суму понад 1 мільярд доларів на свою продукцію, яка допомагає Україні. Інші контракти на 18 мільярдів доларів розподілені по виробничих потужностях, розташованих у понад 20 інших штатів.

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Зокрема, за даними Білого дому, Пенсильванія отримала 2,364 мільярда доларів – найбільше з усіх штатів – у вигляді видатків та інвестицій у виробництво зброї та боєприпасів. При цьому троє з восьми республіканських членів Конгресу від Пенсільванії голосували проти військової допомоги Україні.

У Техасі 18 із 25 представників Республіканської партії США проголосували проти допомоги Україні. При цьому Техас отримав 1,45 мільярда доларів на виробництво 155-міліметрових снарядів та іншої зброї.

В Арізоні троє з шести представників республіканців проголосували проти допомоги, в той час як у штат влилося 2,196 мільярда доларів.

Під час оголошення останнього запиту на 106 мільярдів доларів нових коштів для України, Ізраїлю, Індо-Тихоокеанського регіону та охорони кордону в жовтні президент Байден підкреслив, що зброя для України означає робочі місця для американців.

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Він також зазначив, що частину грошей отримують американські компанії на заміну обладнання, відправленого за кордон. Зокрема, Байден згадав ракетні системи Patriot, які виробляє Raytheon RTX в Арізоні, і «артилерійські снаряди, вироблені в 12 штатах по всій країні», назвавши Пенсільванію, Огайо і Техас.

Пенсильванія та Арізона є ключовими штатами, які будуть критично важливими для Байдена на виборах наступного року.