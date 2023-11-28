У НАТО є зброя, яка може забезпечити «технологічний прорив» у війні – голова МЗС Литви

У НАТО є озброєння, яке могло б забезпечити Україні «технологічний прорив у війні проти РФ», йдеться в заяві міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса під час пресконференції перед зустріччю очільників МЗС НАТО у Брюсселі.

«Я знаю, що у нас зараз є озброєння, які потрібні Україні. Вони тут, вони не використовуються, ми відправляємо їх до третіх країн, ми продаємо їх будь-куди, але не відправляємо Україні. Ми можемо це зробити, і це могло б дати той технологічний прорив, про який просить генерал Залужний. Тоді він міг би адаптувати свою стратегію. Якщо ми відкриваємо свої поставки для нього, він може робити будь-що», – сказав Ландсбергіс.

Крім того, міністр підкреслив, що Росія розпочала війну не лише проти України, а й «проти всіх нас», а також висловив здивування тим, що Росію знову запрошують на засідання міжнародних організацій (маючи на увазі саміт ОБСЄ у Скоп’є – ред.).

«Скільки разів ми маємо повторювати цю помилку? Один раз, два, три, чотири? Ми знову запрошуємо Росію обговорювати те, що є безпосередньою загрозою не лише для наших інтересів, а й для самого нашого існування», – зазначив Ландсбергіс, додавши, що Литва, як і дві інші балтійські країни, ухвалили рішення не брати участь у саміті ОБСЄ.

«Ми повернемося, коли Росія стане іншою», – наголосив литовський міністр.

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті. Досі Конгрес не підтримав цей запит адміністрації Байдена.

Видання Politico напередодні повідомило, що лідер більшості в Сенаті Чак Шумер планує провести голосування щодо прохання президента Джо Байдена щодо мільярдної допомоги Україні й Ізраїлю вже 4 грудня.