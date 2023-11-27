Кулеба відвідає Брюссель: програма відрядження

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 28-29 листопада здійснить візит до Брюсселя, повідомляє пресслужба відомства.

У МЗС кажуть, що 28 листопада в міністра заплановані пермовини з головою дипломатії Євроосоюзу Жозепом Боррелем. Також Кулеба виступить на відкритті в Європейському парламенті конференції щодо відповідальності за російські злочини, відкриє VR-виставку «Living the war».

Наступного дня, 29 листопада, Кулеба візьме участь у першому засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

«Дмитро Кулеба також проведе в Брюсселі низку двосторонніх зустрічей, зокрема із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом та з міністрами закордонних справ держав-членів Альянсу», – сказано у повідомленні.

Минулого разу Кулеба відвідав Брюссель 7-8 листопада.

У червні 2022 року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови.

22 червня цього року Єврокомісія дала проміжну усну оцінку тому, як Україна втілює критерії для початку переговорів про вступ до ЄС: два з семи критеріїв виконані повністю, решта мають прогрес.

Україна сподівається, що такі переговори розпочнуться на початку 2024 року.