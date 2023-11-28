Україна не братиме участі у зустрічі ОБСЄ через Лаврова – МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ у зв’язку з присутністю на ньому очільника МЗС Росії Сергія Лаврова, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Делегація України не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ», – заявив він.

У спільній заяві міністрів закордонних справ Естонії, Латвії та Литви йдеться про те, що чиновники «шкодують про рішення про особисту участь Лаврова у сесії ОБСЄ, адже це ще одна можливість Росії для пропаганди». Крім того, вони кажуть, що «присутність Лаврова на засіданні ОБСЄ ризикує легітимізувати Росію-агресора як законного члена нашої спільноти вільних націй, применшуючи жорстокі злочини Росії», повідомляє кореспонедентка Радіо Свобода.

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви запевнили, що також не братимуть участь у засіданні Раді міністрів ОБСЄ.

Водночас, у МЗС Болгарії уточнили, що країна «тимчасово відкриє повітряний простір» для літака очільника МЗС РФ Сергія Лаврова. Це дозволить йому взяти участь у зустрічі ОБСЄ у Скоп'є (Північна Македонія), яка відбудеться з 29 листопада по 1 грудня.

«Болгарія дала дозвіл на переліт Спеціального авіаційного підрозділу «Росія» через територію повітряного простору Республіки Болгарія для здійснення рейсу з транспортування делегації для участі в міжнародному форумі», – йдеться у заяві.

Як уточнюють у болгарському МЗС, «дипломатичний дозвіл на проліт носить тимчасовий характер і буде дійсний протягом 3 годин до 72 годин після призначеної дати та часу прольоту».

Йдеться про засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ 30 листопада – 1 грудня, що проходитиме у Північній Македонії у Скоп’є.