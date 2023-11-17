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Україна «залишається в центрі уваги» ОБСЄ, попри війну на Близькому сході – представник США

Майкл Карпентер визнав, що війна між Ізраїлем та «Хамасом» створює виклики для всієї міжнародної спільноти
Майкл Карпентер визнав, що війна між Ізраїлем та «Хамасом» створює виклики для всієї міжнародної спільноти

Попри війну Ізраїлю та «Хамасу», ОБСЄ продовжує концентрувати увагу на Україні – про це заявив посол Сполучених Штатів у цій організації Майкл Карпентер в інтерв’ю Радіо Свобода.

Дипломат не погодився з тезою про те, що загострення конфлікту на Близькому Сході відтіснило російську агресію проти України на задній план:

«Я б так не сказав. Я думаю, що Україна залишається, принаймні точно в ОБСЄ, в центрі уваги».

Карпентер визнав, що війна між Ізраїлем та «Хамасом» створює виклики для всієї міжнародної спільноти.

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«І так, звичайно, це додає до переліку проблем, із якими ми маємо боротися. Разом із тим, з точки зору США, ми маємо рішучий намір продовжувати підтримувати Україну, доки вона не переможе в цій війні», – додав він.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 17 листопада повідомила про взяття під повний контроль західної частини міста Газа і початок наступної фази наземної операції в Секторі.

Жертвами нападу «Хамасу» на південь Ізраїлю стали 1200 людей. У заручниках у Газі перебувають близько 240 людей.

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