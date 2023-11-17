Україна «залишається в центрі уваги» ОБСЄ, попри війну на Близькому сході – представник США

Попри війну Ізраїлю та «Хамасу», ОБСЄ продовжує концентрувати увагу на Україні – про це заявив посол Сполучених Штатів у цій організації Майкл Карпентер в інтерв’ю Радіо Свобода.

Дипломат не погодився з тезою про те, що загострення конфлікту на Близькому Сході відтіснило російську агресію проти України на задній план:

«Я б так не сказав. Я думаю, що Україна залишається, принаймні точно в ОБСЄ, в центрі уваги».

Карпентер визнав, що війна між Ізраїлем та «Хамасом» створює виклики для всієї міжнародної спільноти.

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«І так, звичайно, це додає до переліку проблем, із якими ми маємо боротися. Разом із тим, з точки зору США, ми маємо рішучий намір продовжувати підтримувати Україну, доки вона не переможе в цій війні», – додав він.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 17 листопада повідомила про взяття під повний контроль західної частини міста Газа і початок наступної фази наземної операції в Секторі.

Жертвами нападу «Хамасу» на південь Ізраїлю стали 1200 людей. У заручниках у Газі перебувають близько 240 людей.