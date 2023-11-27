Мальта очолить ОБСЄ у 2024 році

Країни-учасниці ОБСЄ «знайшли порозуміння» з тим, щоб Мальта перейняла головування в ОБСЄ у 2024 році, повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі.

Відповідне рішення має бути офіційно схвалено під час зустрічі очільників МЗС у столиці Північної Македонії 30 листопада– 1 грудня.

«Термінові новини з Відня! Важливі рішення, що відкривають шлях до консенсусу щодо головування в ОБСЄ у 2024 році, мають бути затверджені на Раді міністрів під час 30-го засідання міністерської ради у Скоп’є. Дякую Мальта за готовність взяти на себе цю критично важливу роль і всім колегам за вашу гнучкість і підтримку», – йдеться у повідомленні.

На засіданні Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яке відбулося у Відні 21 листопада, Росія та Білорусь наклали вето на затвердження Естонії наступним головою ОБСЄ у 2024 році.

Щорічна зустріч міністрів закордонних справ 57 країн-учасниць ОБСЄ відбудеться на запрошення чинного голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Північної Македонії Буяра Османі.

Рада міністрів закордонних справ – центральний директивний і керівний орган Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Вона є підсумковим заходом ОБСЄ високого рівня, який має на меті здійснити огляд діяльності Організації за рік та визначити стратегічні орієнтири на наступний рік.

ОБСЄ – організація, створена після Наради з безпеки та співробітництва в Європі, яка почалася в 1973 році і завершилася прийняттям Гельсінського заключного акту в 1975 році. Членами організації є демократичні країни Європи, Сполучені Штати та Канада, а також країни колишнього радянського блоку та Радянського Союзу. ОБСЄ в основному займається питаннями безпеки.