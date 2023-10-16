До Києва прибув голова ОБСЄ

Нинішній голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі 16 жовтня прибув до Києва.

Раніше на сайті ОБСЄ повідомлялося, що під час візиту йтиметься про «найбільш нагальні проблеми, з якими стикаються цивільні через війну Росії проти України, а також подальшу роль ОБСЄ в підтримці народу, інституцій і громадянського суспільства України».

Сам Османі у твітері написав, що вже ознайомився «із впливом на дітей та освіту в школі у Києві, яка зазнала обстрілів з боку РФ».

Османі додав, що позабюджетна Програма ОБСЄ з підтримки України надає психосоціальну допомогу постраждалим дітям.

На початку року Османі вже був з візитом в Україні, тоді він, зокрема, відвідав постраждалу від війни Бородянку на Київщині.