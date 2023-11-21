ERR: Білорусь і Росія заблокували обрання Естонії головою ОБСЄ

На засіданні Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яке відбулося у Відні 21 листопада, Росія та Білорусь наклали вето на затвердження Естонії наступним головою ОБСЄ у 2024 році. Про це повідомив естонський суспільний мовник ERR із посиланням на представницю Міністерства закордонних справ Бреті Сарапуу.

«Під час голосування Росія і Білорусь наклали вето на кандидатуру Естонії», – повідомила Сарапуу.

Оскільки рішення в ОБСЄ ухвалюються консенсусом, обрати Естонію головою організації не вдалося.

«Оскільки Естонія також є єдиним кандидатом від країн ЄС, ми обов’язково будемо обговорювати це з іншими країнами ЄС», – додала представниця МЗС.

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Вона також повідомила, що зустріч міністрів закордонних справ ОБСЄ відбудеться наступного тижня в Скоп’є, столиці нинішньої країни-голови в ОБСЄ Північної Македонії. Очікується, що там це питання знову буде на порядку денному.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна та голова комісії парламенту країни в закордонних справах Марко Міхкельсон наголосили, що організація не повинна піддаватися тиску Росії.

«Своїми діями Росія перешкоджає роботі всієї організації, оскільки Москва вже кілька років не дозволяє затверджувати бюджет організації, організовувати офіційні заходи ОБСЄ, продовжувати місії на місцях, а також припиняє усі місії ОБСЄ в Україні, яка стала жертвою російської агресії», – сказав Тсакхна.

Технічно можливо, що Північна Македонія продовжить виконувати обов’язки голови наступного року. Сама країна дала на це принципову згоду, однак, якщо країни ЄС і НАТО піддадуться тиску Росії, це означатиме велику дипломатичну перемогу Москви, зазначив Міхкельсон.

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«Метою діяльності Росії в ОБСЄ є, в тому числі, змусити країни Заходу погодитися на тиск, який принаймні створить враження, що суверенітет Естонії та інших країн Балтії менш важливий, ніж суверенітет західних держав. Це був би маленький крок до політики сфер впливу», – додав Міхкельсон.

ОБСЄ – організація, створена після Наради з безпеки та співробітництва в Європі, яка почалася в 1973 році і завершилася прийняттям Гельсінського заключного акту в 1975 році. Членами організації є демократичні країни Європи, Сполучені Штати та Канада, а також країни колишнього радянського блоку та Радянського Союзу. ОБСЄ в основному займається питаннями безпеки.