Норвегія й Естонія можуть услід за Фінляндією закрити прикордонні пункти з Росією

Уряд Естонії допускає «часткове чи повне» закриття контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Росією, повідомляє видання Postimees із посиланням на керівника прикордонної служби країни Вейка Коммусаара.

Причиною такого кроку Коммусаар назвав нелегальну міграцію: лише 16 листопада за півтори години з РФ до Естонії спробували потрапити вісім громадян Сомалі без віз, при цьому до естонського КПП вони пройшли російських прикордонників.

«Ми уважно стежимо за ситуацією і, якщо буде потрібно, готові запобігти будь-якій нелегальній міграції. Залежно від ситуації на кордоні це може означати часткове або повне закриття пунктів пропуску», – сказав він.

Зі свого боку, Норвегія «уважно стежить» за ситуацією на кордоні Росії та Фінляндії і також готова закрити єдиний пропускний пункт на норвезько-російському кордоні в Сторскогу, заявила міністр юстиції й громадської безпеки країни Емілі Енгер Мель у коментарі норвезькому виданню NTB.

Раніше з ініціативою закрити з 18 листопада чотири КПП на кордоні з Росією виступив уряд Фінляндії. За словами прем’єр-міністра країни Петтері Орпо, російські прикордонники сприяють створенню кризової ситуації, пропускаючи людей до кордону без необхідних документів.

Відповідно до рішення фінської влади, закриваються КПП Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра і Нійрала. При цьому заяви про надання міжнародного захисту прийматимуться на прикордонних переходах Салла і Вартіус. На інших пунктах пропуску, які залишаються відкритими, подати заяву про надання притулку буде неможливо.

У 2022 році Фінляндія і Швеція відмовилися від нейтралітету і вирішили вступити до НАТО з міркувань безпеки після повномасштабного нападу Росії на Україну. Гельсінкі заявляло, що вважає Росію джерелом воєнної загрози.

Для зміцнення кордону з РФ фінська сторона розпочала будівництво захисних споруд.