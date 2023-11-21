У РФ заарештували громадянина Франції. ФСБ каже, що він незаконно перетнув кордон із Естонією

Влада РФ повідомила про затримання громадянина Франції, який, як стверджує ФСБ, незаконно перетнув кордон із Естонією. У заяві ФСБ 21 листопада йдеться, що громадянин Франції буцімто сам зізнався, що здійснив незаконні дії.

«Іноземець зізнався, що незаконно перетнув державний кордон Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску з Естонії в Росію на човні річкою Нарва», – йдеться в повідомленні ФСБ.

Російські державні ЗМІ з посиланням на ФСБ повідомляють, що чоловіка затримали на 30 діб до суду. Відкрито кримінальне провадження.

Чоловіку інкримінують звинувачення в незаконному перетині російського кордону. Ця стаття, за російським законодавством, передбачає максимум 6 років позбавлення волі.

Коментарів французької сторони про затримання громадянина Франції немає.

Естонія має 300-кілометровий кордон з Росією. Напруженість між країнами зросла після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну.