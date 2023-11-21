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У РФ заарештували громадянина Франції. ФСБ каже, що він незаконно перетнув кордон із Естонією

Російські державні ЗМІ з посиланням на ФСБ повідомляють, що чоловіка затримали на 30 діб до суду. Відкрито кримінальне провадження
Російські державні ЗМІ з посиланням на ФСБ повідомляють, що чоловіка затримали на 30 діб до суду. Відкрито кримінальне провадження

Влада РФ повідомила про затримання громадянина Франції, який, як стверджує ФСБ, незаконно перетнув кордон із Естонією. У заяві ФСБ 21 листопада йдеться, що громадянин Франції буцімто сам зізнався, що здійснив незаконні дії.

«Іноземець зізнався, що незаконно перетнув державний кордон Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску з Естонії в Росію на човні річкою Нарва», – йдеться в повідомленні ФСБ.

Російські державні ЗМІ з посиланням на ФСБ повідомляють, що чоловіка затримали на 30 діб до суду. Відкрито кримінальне провадження.

Чоловіку інкримінують звинувачення в незаконному перетині російського кордону. Ця стаття, за російським законодавством, передбачає максимум 6 років позбавлення волі.

Коментарів французької сторони про затримання громадянина Франції немає.

Естонія має 300-кілометровий кордон з Росією. Напруженість між країнами зросла після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну.

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