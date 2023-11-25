МЗС Катару: після затримки «Хамас» погодився продовжити звільнення заручників

Палестинське збройне угруповання «Хамас», визнане терористичним у США та Євросоюзі, погодилося продовжити звільнення заручників – про це заявив речник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі 25 листопада.

«Перешкоди для звільнення в’язнів були подолані через катарсько-єгипетські контакти з обома сторонами, і 39 палестинських цивільних буде звільнено сьогодні ввечері, тоді як 13 ізраїльських заручників залишать Газу на додачу до семи іноземців», – заявив він.

За даними аль-Ансарі, серед тих, кого звільнить Ізраїль, 33 неповнолітніх і шестеро жінок. «Хамас» звільнить вісьмох дітей та п’ятьох жінок.

Речник МЗС подякував за посередництво в усуненні перешкод Єгипту та Сполучених Штатів.

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Як цитує AFP, «Хамас» заявив, що «позитивно відповів» на зусилля єгипетських та катарських посередників із організації обміну заручниками.

Збройне угруповання «Хамас», визнане терористичним у США та ЄС, раніше 25 листопада заявило, що вирішило відкласти другий раунд звільнення ізраїльських заручників. Рух звинуватив Ізраїль у порушенні умов припинення вогню.

Натомість представник ізраїльської армії заявив французькому телеканалу BFM, що Ізраїль повністю дотримується умов перемир’я.

Радикальне палестинське угруповання «Хамас», визнане терористичним у США та ЄС, 24 листопада почало передавати ізраїльським військовим заручників, вивезених у Сектор Гази після нападу на південь Ізраїлю 7 жовтня.

Домовленість про тимчасове припинення вогню між Ізраїлем і «Хамасом» була досягнута за посередництва Катару, Єгипту та США. Згідно з нею, протягом чотириденної паузи до Сектора Гази доставлятиметься гуманітарна допомога.